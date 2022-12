Vaud : Scanner une médaille et s’offrir les trésors du patrimoine 

«Il y a huit ans, Eglé et moi, nous nous sommes retrouvés au milieu de nulle part dans le canton de Fribourg devant une église en ruines mangée par la végétation. Il n’y avait pas de panneau et même Google Maps semblait perdu», se remémore Steph Cruchon, de la start-up Genius Loci. Au printemps 2020, alors que la crise sanitaire bouleversait toutes les habitudes et que le QR code gagnait ses lettres de noblesse, le designer de 38 ans et Eglé, sa collègue et épouse, ont repensé à l’église en ruines. Ce couple domicilié à Echichens (VD) a alors pensé que c’était «le moment de lancer une solution pour livrer les histoires et les secrets des lieux», se souvient la trentenaire lituanienne