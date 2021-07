Los Angeles : Scarlett Johansson fait honte à Stephen Dorff

L’actrice a grandement déçu le comédien en jouant dans «Black Widow». Il considère ce film comme «un déchet».

Alors que les fans de l’univers Marvel peuvent enfin voir «Black Widow», avec David Harbour, au cinéma, dont la sortie avait été repoussée à cause de la pandémie, Stephen Dorff, lui, a détesté ce film dans lequel Scarlett Johansson incarne la superhéroïne. Habitué à jouer dans des longs métrages plutôt indépendants, l’acteur américain de 47 ans recherche «des rôles de qualité», très loin des superhéros et des blockbusters, comme il l’a expliqué dans «The Independent». «Je suis toujours en quête de bons films parce que je ne veux pas être dans «Black Widow». Ce film est un déchet pour moi. On dirait un mauvais jeu vidéo. J’ai honte pour ces acteurs. J’ai honte pour Scarlett!»