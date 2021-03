États-Unis : Scarlett Johansson ne veut pas être un modèle

Pour l’actrice américaine, ce n’est pas parce qu’une personne est connue qu’elle doit forcément jouer un rôle dans la société.

Scarlett Johansson en a marre que les gens pensent qu’elle doit être parfaite et servir de modèle parce qu’elle est célèbre dans le monde entier. La comédienne de 36 ans a fait part de son ras-le-bol à «The Gentlewoman», à un peu plus de trois mois de la sortie de «Black Widow», film duquel elle est la star. «Certaines personnes aimeraient que les acteurs soient obligés de jouer un rôle dans la société, mais c’est injuste. Nous n’avons pas choisi de faire de la politique, nous sommes des acteurs. Notre métier est d’être un miroir pour le public, de lui permettre de vivre une expérience à travers l’art», s’est-elle agacée.