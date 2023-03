Ski alpin: Scénario rocambolesque sur le second super-G de Kvitfjell

Elle a failli nous refaire le coup des Championnats du monde de Courchevel/Méribel. Alors partie avec le dossard 2, Jasmine Flury avait fait la course de sa vie et avait profité ensuite des conditions météorologiques défavorables pour ses concurrentes pour s’offrir l’or mondial à la surprise générale. Au terme d’un super-G très particulier dimanche, la Grisonne termine finalement à la 6e place, deux rangs devant sa compatriote Wendy Holdener.

Sous les flocons et avec une visibilité entamée, Jasmine Flury fut la première à s’élancer lors du deuxième super-G du week-end à Kvitfjell (Norvège). Et malgré une grosse faute de ligne en bas du tracé, son chrono de 1’30’’13 a tenu un bon quart d’heure puisque derrière elle, la Néo-Zélandaise Alice Robinson a chuté. L’interruption de dix minutes a fait s’accumuler la neige sur la piste et les skieuses suivantes ont été moins vite.