Scène de folie en fin de match à Séville

Propulsé dans le rôle de gardien de fortune, l’attaquant andalou Lucas Ocampos a réalisé une parade décisive devant… le dernier rempart adverse, lundi soir. A la 101e minute de jeu.

Scène incroyable, lundi soir en Espagne, dans les ultimes instants du duel Séville - Eibar (1-0). Propulsé dans le rôle de gardien de but de fortune après la sortie sur blessure du dernier rempart Tomas Vaclik (ex-Bâle) à la 96e (plus de changements), l’attaquant a ndalou Lucas Ocampos a réalisé une parade décisive devant… le portier adverse Marko Dmitrovic, monté sur le corner de la 101e minute de jeu pour tenter d’arracher l’égalisation .

Fou! Et héroïque de la part de l’Argentin (25 ans), auteur de la seule réussite de la rencontre trois quarts d’heure plus tôt (56e 1-0), sur un centre de Jesus Navas. «L’entraîneur des gardiens m’a dit de ne pas sortir (ndlr: sur le corner en question), de rester entre les poteaux. J’y suis resté et j’ai pu repousser le ballon», a expliqué l’ancien joueur de l’OM après le match, tout sourire.