Genève: Scènes de chaos à la manifestation anti-UDC

Le cortège, non autorisé, a eu lieu en marge de l’Assemblée des délégués de l’UDC Suisse qui s’est tenue de 10h30 à 14h30 à Meyrin, en présence de nombreux représentants du parti de droite, dont les deux conseillers fédéraux, Guy Parmelin et Albert Rösti. Les militants dénoncent la montée de l’extrême-droite et pointent du doigt un parti «qui méprise tout ce qui n’est pas suisse, blanc, de classe moyenne-supérieure et non masculin.»