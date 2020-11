D’impressionnantes scènes de cohue ont été immortalisées dimanche soir dans un sous-sol de l’aéroport international de Shanghai. La cause? Plusieurs manutentionnaires du fret de l’aéroport ont été testés positifs et les autorités ont ordonné un dépistage à grande échelle du personnel. Dans la nuit de dimanche à lundi, des employés en tenue de protection ont conduit tant bien que mal le staff de l’aéroport dans un parking à plusieurs étages où se tenaient les tests.

Le «Daily Mail» affirme que certains travailleurs étaient retenus contre leur gré et ont tenté de s’enfuir pour éviter une mise en quarantaine. Sur certaines images, on constate en effet que les autorités sanitaires ont du mal à contenir la foule que la situation semble dégénérer. De son côté, l’agence de presse officielle Xinhua s’est contentée d’indiquer que plus de 17’000 membres du personnel du fret de l’aéroport avaient été testés durant la nuit. Aux dernières nouvelles, plus de 11’500 tests s’étaient avérés négatifs.