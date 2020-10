Intempéries : Scènes de désolation après les crues en France et en Italie

En Italie, cela faisait des décennies que les habitants n’avaient pas vu un tel désastre. Le déluge a dévasté des villages entiers.

Deux morts avaient déjà été dénombrés en Italie la veille. Plusieurs personnes sont toujours portées disparues en France. De part et d’autre de la frontière, les secours ont intensifié leurs efforts pour aider les sinistrés et retrouver les personnes disparues deux jours après des crues «hors normes».

«Ce que nous vivons est hors norme, on est habitués à voir des images de tels désastres sur d’autres continents, avec un certain détachement parfois, et là c’est quelque chose qui nous a touchés nous», a indiqué dimanche à l’AFP Bernard Gonzalez, préfet des Alpes-Maritimes.

«On n’a plus rien»

«Elle est dans la rivière, une maison de trois étages. Il ne me reste plus qu’un tout petit pan de mur et une porte», témoigne Sandra Dzidt, 62 ans, qui a dû partir en chemise de nuit pour échapper aux flots. «On n’a plus rien, comme la moitié du village», lâche-t-elle.