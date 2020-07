Kriegstetten (SO)

Scènes de Far West et baston sur l’autoroute

Une altercation entre deux automobilistes s’est terminée en coups de poing sur l’autoroute A1. Une vidéo de la scène fait le buzz sur les réseaux sociaux.

La séquence filmée par un automobiliste qui circulait sur le même tronçon montre une BMW blanche tenter de dépasser une voiture noire immatriculée dans le canton de Berne qui transporte des vélos. Mais le conducteur de ce dernier véhicule ne compte pas se laisser faire. S’ensuivent alors une multitude de man œ uvres audacieuses à vitesse élevée, jusqu’à ce que l’automobiliste de la voiture noire n’oblige celui qui est au volant de la blanche de circuler et s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence. Furieux, le conducteur de l’auto aux plaques bernoises sort alors de son véhicule et donne des coups de poing au conducteur de la BMW qui avait baissé sa vitre.

Le Bernois a été retrouvé par des médias alémaniques . D’après «Blick», i l s’agit de Daniel G*, 58 ans. L’homme explique avoir été molesté par l ’homme au volant de la BMW blanche pendant un long moment. « Il n’arrêtait pas de klaxonner et la distance entre lui et moi était de moins d’un mètre entre nous certaines fois. Je n’ai pas su quoi faire et j’ai paniqué » , s’est défendu le quinquagénaire. « Je n’aurai jamais dû sortir de la voiture et l’attaquer de cette manière. Je suis sincèrement désolé et je veux m’excuser » .