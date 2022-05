Football: Scènes de violence à Geoffroy-Guichard après la relégation de Saint-Etienne 

Le stade Geoffroy Guichard devra attendre au moins quatorze mois pour accueillir un match de Ligue 1. Et il pourrait attendre assez longtemps pour accueillir un match tout court. Le barrage retour de promotion – relégation entre l’AJ Auxerre et l’AS Saint-Étienne, dimanche soir, a en effet tourné au cauchemar absolu pour «les Verts». En plus d’une relégation mortifiante, l’ASSE a vu ses «supporters» envahir la pelouse sitôt le penalty décisif inscrit par les Auxerrois. Les scènes qui suivent peinent à être décrites précisément. Mais rarement un match de l’élite en Europe ne se sera refermé sur des scènes aussi violentes et inadmissibles.