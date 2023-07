France voisine: Scènes d’émeute près de la frontière, mais pas à Genève

(Video: Twitter / fch)

Les affrontements avec les forces de l’ordre et les incendies se sont poursuivis la nuit dernière en Haute-Savoie (F), à quelques encablures de Genève. Notamment à Annemasse, alors que des émeutes enflamment l’Hexagone depuis le décès du jeune Nahel, tué par un policier le 27 juin dernier à Nanterre. Dans la ville située à la frontière franco-genevoise, des tirs de mortier ont ainsi été déclenchés dans le quartier du Perrier et plus d’une centaine de jeunes se sont opposés à la police, décrit le «Dauphiné Libéré». Annemasse enregistre des violences depuis quatre jours. Dans la nuit de vendredi à samedi, notamment, les flammes ont détruit la maison de quartier Nelson Mandel, plusieurs voitures ont été incendiées et des individus ont pillé un commerce. D’autres villes haut-savoyardes, comme Thonon-les-Bains et Annecy, ont été en proie à la violence.