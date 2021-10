Football - Scènes surréalistes et soirée folle à Saint-Etienne

Le championnat de France fait décidément beaucoup parler depuis le début de la saison 2020/2021. Et pas uniquement pour de bonnes raisons. Si le spectacle est au rendez-vous sur les terrains, les incidents en tribunes, eux, se multiplient. Ainsi, après les interruptions de match lors des derb ie s opposant Nice à Marseille (3e journée) et Lens à Lille (6e journée), notamment, le coup d’envoi, fixé à 21h00, de la rencontre d’ouverture de la 11e journée de Ligue 1 entre Saint-Etienne et Angers (2-2) a été retardé d’environ une heure vendredi soir en raison de débordements.