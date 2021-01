États-Unis : Scepticisme après la proposition d’Elon Musk de construire un tunnel sous Miami

Malgré le terrain marécageux, le milliardaire patron de Tesla suggère de construire un tunnel sous Miami pour faire face aux nombreux embouteillages.

«Si le gouverneur et le maire veulent que ce soit fait, nous le ferons», a assuré Elon Musk. (Photo Britta Pedersen / POOL / AFP)

Le milliardaire Elon Musk a proposé au maire de Miami, d’un tweet, de construire un tunnel sous cette ville de Floride afin de remédier aux embouteillages, suscitant le scepticisme voire les moqueries au vu du terrain marécageux et inondable où elle est située.

«Les voitures et camions coincés dans les embouteillages génèrent des tonnes de gaz toxiques et de particules, mais les tunnels de la Boring company sous Miami pourraient régler les problèmes de circulation et être un exemple pour le monde», a-t-il tweeté lundi, ajoutant en avoir discuté avec le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, la semaine précédente.