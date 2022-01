France : SCH «nouvelle star méconnue»? Twitter se marre

La notoriété du rappeur marseillais, parmi les meilleurs vendeurs de disques en France, a été amoindrie dans les colonnes d’un grand média français. Ses fans ont tiqué.

Quelques qualificatifs malheureux et Twitter s’enflamme. C’est ce qui s’est passé depuis la publication d’un portrait de SCH dans «Le Parisien» le 7 janvier 2022. Le quotidien français a qualifié le rappeur marseillais de 28 ans de «nouvelle star du rap, méconnue du grand public». Cette petite phrase a bien fait marrer sur Twitter les fans de celui qui a déjà cinq albums à son actif et qui a cartonné avec l’album «JVLIVS II» avec lequel il s’est hissé parmi les plus gros vendeurs de rap en 2021.