Le Venoge Festival a dévoilé son programme

Pour les deux grandes scènes, le programme est en revanche connu. On retrouvera The Prodigy et Dropkick Murphys en tête d’affiche de la soirée estampillée «rock et électrique», Gloria Gaynor et Sister Sledge pour celle «revival», Ofenbach et Mosimann pour celle «electro» ou encore Rag’n’Bone Man et SCH pour celle «pop et familiale». «Les soirées thématiques rencontrent du succès chez nous depuis de nombreuses années. Le carton de la petite dernière, celle dédiée à l’electro, lancée en 2022, nous a conforté de continuer dans cette voie», explique le Neuchâtelois. À titre personnel, ce dernier se réjouit particulièrement du jour d’ouverture «rock et électrique». «Dropkick Murphys, cela fait des années qu’on essaie de les avoir. Cela tombait toujours mal, car il ne tournait jamais en Europe durant le mois d’août. Et un groupe d’envergure internationale comme The Prodigy à Penthaz, ça a quand même de la gueule!» dit-il.