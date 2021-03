Cyclisme : Schachmann détrône Roglic dans la dernière étape

L’Allemand a remporté Paris-Nice pour la deuxième fois de suite, piquant le maillot de leader au Slovène dans l’ultime journée.

Maximilian Schachmann a fait aussi bien que Vinokourov, en 2002 et 2003.

Le Slovène avait déjà perdu sur le tard le Tour de France l’an dernier. Il avait cédé son maillot jaune au Slovène Tadej Pogacar à la veille de l’arrivée, dans le contre-la-montre de La Planche des Belles Filles, alors qu’il semblait avoir course gagnée.

Roglic encore à terre

Trois jours après sa première chute, Roglic s’est retrouvé au sol de nouveau, mais avec de plus lourdes conséquences. À 25 kilomètres de l’arrivée, le Slovène a été distancé par le peloton. Aidé dans un premier temps par ses coéquipiers, il a tenté de combler seul le retard avant de s’incliner et terminer à plus de trois minutes.