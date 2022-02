Football : Schalke 04 casse son contrat avec Gazprom

Le club allemand a décidé ce lundi de rompre son partenariat avec le géant russe du gaz, qui était son sponsor principal.

Le partenariat liant le club et l’entreprise russe, dont l’actionnaire majoritaine est l’Etat russe et qui sponsorise également la Ligue des champions depuis 2012, courait jusqu’en 2025. Il devait rapporter 9 millions d’euros par an à Schalke, le club de la ville de Gelsenkirchen, une ancienne place forte historique du football du bassin de la Ruhr retombé l’an dernier en deuxième division.