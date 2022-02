Football : Schalke 04 retire le nom de Gazprom de ses maillots

Le mythique club allemand a décidé de retirer de ses maillots le nom et le logo du fournisseur de gaz russe Gazprom, son sponsor principal, à la suite de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine.

Le club allemand de Schalke 04, relégué en deuxième division la saison dernière, a décidé de retirer de ses maillots le nom et le logo du fournisseur de gaz russe Gazprom, son sponsor principal, à la suite de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine.

«Au vu des événements, développements et aggravations des derniers jours, le FC Schalke 04 a décidé de retirer le mot «Gazprom» de ses maillots», indique jeudi le club dans un communiqué. Pour le prochain match samedi à Karlsruhe, les maillots seront floqués du simple nom «Schalke 04».

Un peu plus tôt jeudi matin, Matthias Warnig, le PDG allemand de la société d'exploitation du gazoduc Nord Stream 2, qui relie la Russie à l'Allemagne, avait démissionné du conseil de surveillance après avoir été ciblé par des sanctions américaines.

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi des sanctions contre la société «Nord Stream 2 AG» et ses principaux dirigeants, dont M. Warnig, qui avait été désigné en 2019 par Gazprom pour représenter l'entreprise auprès de Schalke.

Après la reconnaissance par Moscou de l'indépendance des «républiques» autoproclamées prorusses dans l'est de l'Ukraine, l'Allemagne a suspendu mardi le projet de gazoduc Nord Stream 2. Le gazoduc, au cœur de batailles géopolitique et économique depuis sa conception et dont la construction est achevée depuis l'automne dernier, n'était pas encore en service.