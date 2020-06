30e journée de Bundesliga

Schalke n’y arrive toujours pas

Sixième au moment de la reprise, l’équipe de Gelsenkirchen est désormais dixième après un nul à Berlin contre l’Union d’Urs Fischer.

Depuis la reprise en Bundesliga, le 16 mai dernier pour Schalke, l’équipe de Gelsenkirchen avait perdu quatre matches en ne marquant qu’un seul but. Dimanche, lors de son déplacement à Berlin, elle a tout même fait mieux en marquant un nouveau but, grâce à l’Anglais Jonjoe Kenny (28e), et en repartant avec un point.