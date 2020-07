Football

Schmeichel prend la défense de De Gea

Avant le choc entre Leicester et Manchester United, décisif pour la course à la Ligue des champions, Kasper Schmeichel a défendu son homologue mancunien.

Gardien de but n’est pas un rôle facile. En pleine préparation du dernier match de la saison de Premier League, Peter Schmeichel s’est exprimé au micro de la «BBC». Avant d’affronter Manchester United dans une rencontre cruciale pour la course aux places européennes, le portier des Foxes a pris la défense de David De Gea, décrié ces dernières semaines. D’abord en soulignant l’aspect singulier du poste: «Les gardiens sont scrutés. (…) L’attention dont il fait l’objet depuis quelque temps est très dure. Il est jugé par des gens qui n’ont jamais joué à ce poste ».

Si le dernier rempart mancunien est dans la tourmente, le Danois de Leicester est actuellement dans une dynamique inverse. Mais il sait, de par son expérience, que les mauvaises passes sont inévitables et c’est ce qui le pousse à cette solidarité avec le portier espagnol: «Je suis peiné pour quelqu’un comme David. Il a été incroyable pendant tant d’années, et chaque gardien de but traverse des périodes plus délicates».