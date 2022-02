Ukraine : Scholz attendu à Kiev, les tensions à leur comble

Le chancelier allemand Olaf Scholz est attendu lundi à Kiev pour poursuivre les efforts diplomatiques en vue de désamorcer la menace «critique» d’invasion russe de l’Ukraine.

Olaf Scholz se rendra ensuite à Moscou mardi, sur les pas du président français Emmanuel Macron la semaine dernière, au moment où les États-Unis rappellent à l’envi que la Russie pourrait envahir l’Ukraine «à tout moment» et où les Occidentaux évacuent leurs ambassades.

Souvent accusée d’être trop complaisante envers la Russie, l’Allemagne a haussé le ton dimanche. «Nous sommes au beau milieu d’un risque de conflit militaire, de guerre en Europe orientale, et c’est la Russie qui en porte la responsabilité», a déclaré le président allemand Frank-Walter Steinmeier. Olaf Scholz a de son côté prévenu que les sanctions occidentales seraient «immédiates» en cas d’invasion russe.

Moscou «n’en a rien à foutre» des sanctions, avait prévenu sans ambages quelques heures plus tôt l’ambassadeur russe en Suède, Viktor Tatarintsev, dans un entretien au journal suédois «Aftonbladet».

Reste à savoir si cette escalade poussera l’Allemagne à revoir sa réticence quant aux livraisons d’armes en Ukraine et quant à l’avenir de Nord Stream 2, le gazoduc controversé construit pour acheminer sur son territoire du gaz russe en contournant l’Ukraine. Le chancelier allemand a assuré la semaine dernière que le gazoduc «n’irait pas de l’avant» en cas d’invasion.

Biden invité à Kiev

Dans un entretien téléphonique dimanche soir, le président américain Joe Biden et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky sont convenus de poursuivre «diplomatie» et «dissuasion» face à Moscou.

Volodymyr Zelensky a également invité Joe Biden à venir à Kiev. «Je suis convaincu que votre visite à Kiev dans les prochains jours (…) serait un signal fort et contribuerait à stabiliser la situation», a déclaré le président ukrainien, selon ses services, au président américain.

Washington n’a fait aucune référence à cette invitation dans son compte rendu de la conversation, durant laquelle Joe Biden a de nouveau promis une réponse «rapide et résolue» des États-Unis, en coordination avec leurs alliés, en cas d’attaque russe.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson compte quant à lui se rendre dans les pays baltes et d’Europe du Nord cette semaine pour poursuivre ses efforts diplomatiques. «Il y a encore une fenêtre d’opportunité pour la désescalade et la diplomatie, et le Premier ministre continuera de travailler sans relâche aux côtés de nos alliés pour amener la Russie à s’éloigner du gouffre», a déclaré un porte-parole de Downing Street.