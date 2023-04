Livraison d’armes: Scholz «espère» encore que la Suisse changera son fusil d’épaule

Le chancelier allemand Olaf Scholz a dit mardi «espérer» une évolution de la position de la Suisse, qui refuse toujours d’autoriser la réexportation d’armes suisses à l’Ukraine. «Nous savons que l’Ukraine a besoin de soutien, y compris en armes et en munitions, c’est pourquoi l’Allemagne a déposé plusieurs demandes pour savoir ce que l’on pourrait faire pour améliorer la situation et mieux tenir compte des besoins de l’Ukraine», a expliqué le chancelier lors d’une conférence de presse commune à Berlin avec le président de la Confédération Alain Berset.

Le principe de «neutralité» suisse signifie que Berne «ne soutient aucune partie militairement», a rappelé Alain Berset. «C’est un engagement que nous avons pris à plusieurs reprises, dans nos lois et au niveau international, et c’est aussi pour nous une question de crédibilité».

«On ne peut pas nous demander d’enfreindre nos propres lois. On ne peut pas exiger cela de nous», a martelé le Fribourgeois. Il a aussi rappelé que les autorités suisses avaient gelé des avoirs d’oligarques russes à hauteur de 7,5 milliards de francs, soit «une part importante de ce qui est bloqué sur le continent et je pense que cela montre que la Suisse prend cela très au sérieux». La semaine passée, les pays membres du G7 avaient pourtant demandé à la Suisse d’agir plus activement contre l’argent des oligarques russes.