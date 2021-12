Climat : Scholz souligne la responsabilité de l’Allemagne

Samedi, le futur chancelier allemand a estimé que son pays, quatrième puissance économique mondiale, devait prendre au sérieux le tournant écologique.

L’Allemagne a un devoir d’exemplarité dans la lutte contre le changement climatique et se doit, en tant que grand pays industriel, de «montrer la voie», a estimé samedi le futur chancelier Olaf Scholz .

Olaf Scholz s’adressait à Berlin, lors d’un congrès extraordinaire, aux militants de son parti SPD convoqués pour approuver le contrat de coalition conclu avec les verts et les libéraux pour succéder au gouvernement d’ Angela Merkel .

Quatrième puissance mondiale

Si l’Allemagne, quatrième puissance économique mondiale, n’accélère pas sa transition énergétique, «si nous ne faisons pas cela, personne ne développera les technologies et personne ne montrera aux autres comment faire», a-t-il expliqué.

«Nous le faisons pour nous mais nous le faisons en même temps pour tous les autres, parce que nous sommes ceux qui montrent la voie (…), en tant que l’un des pays industriels les plus prospères du monde, avec les technologies les plus modernes et les meilleurs scientifiques», a ajouté Olaf Scholz.