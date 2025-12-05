Vendredi matin, un automobiliste est décédé après été percuté par un train. Une enquête est en cours pour établir les circonstances.

Schüpfen (BE) : Un mort dans une collision entre un train et une voiture

Un accident impliquant un train de la compagnie BLS et une voiture s’est produit vendredi matin, à Schüpfen (BE). Peu après 11h20, la voiture s’est retrouvée sur les voies pour une raison encore inconnue. Le véhicule a roulé sur les rails sur plusieurs centaines de mètres avant d’être percuté par un train en provenance de Schüpfen, à hauteur de Bundkofen, a indiqué la police cantonale bernoise.

Malgré un freinage d’urgence, le train et la voiture coincée sous celui-ci ne se sont arrêtés qu’environ 200 mètres plus loin. L’automobiliste a été retrouvé sans vie. Son identification formelle est encore en cours, bien que des indices concrets existent.

Aucun passager du train n’a été blessé. Ils ont été évacués et transférés en bus. Le trafic ferroviaire sur la ligne Berne-Bienne est restée fermée jusqu’à 16h30 environ. La route adjacente a, elle, été coupée pendant environ deux heures. Une enquête a été ouverte sous la direction du Ministère public régional du Jura bernois-Seeland pour déterminer les causes exactes de l’accident.