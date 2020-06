Automobilisme

Schumi Jr: «Au début, j'utilisais d'autres noms»

Mick Schumacher a évité les comparaisons en changeant son propre nom, histoire d’échapper à la pression d’un des patronymes les plus fameux du sport automobile.

Le jeune homme de 21 ans va entamer sous peu sa deuxième saison de Formule 2, l’antichambre de la F1. Avant de reprendre enfin le volant après la crise du Covid-19, il s’est fendu d’une lettre ouverte sur le site de son sponsor personnel «Under Armour». Il y a notamment expliqué la difficulté de porter un nom des plus prestigieux.

«Les leçons qu'il m'a appris ne coulent pas de source. Une de ses leçons était de ne jamais être trop euphorique ou trop découragé. Pas même quand en 2018, j'étais seulement 10e en Formule 3 après 15 courses, a écrit Mick. Même à cette époque, je n'avais pas de doutes, ça allait devenir mon année. J'ai travaillé et ça a payé. Nous avons atteint le résultat que nous visions à Spa-Francorchamps. Ensuite, nous avons encore gagné sept courses et le titre...»

«Si tu parles avec ma famille et mes amis, ils diront tous que je suis mauvais perdant, peu importe l'enjeu: un simple petit jeu, une course jusqu'à un arbre... Peu importe le défi, je dois gagner, a souri le jeune homme, la pomme ne tombant forcément pas loin de l’arbitre. Evidemment, j'ai aussi connu des défaites et des contrecoups. Cela m'a appris une chose: quand tu perds, fais-le la tête haute. Avec classe.»