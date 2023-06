VTT: Schurter entre encore plus dans l’histoire

À Lenzerheide, dans une ambiance indescriptible, Schurter a rempli un des objectifs qu’il s’était fixés pour la fin de sa carrière. Et il l’a fait avec la manière. L’Helvète a pris les commandes de la course quasi dès le début et a dégoûté un par un tous ceux qui ont essayé de le suivre. Il savourera notamment d’avoir fini par lâcher en force son «meilleur ennemi» Mathias Flückiger, qui a totalement explosé et s’est classé seulement 11e.