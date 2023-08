Schurter en bronze aux Mondiaux de VTT

Dix fois titré dans la discipline, le Grison de 37 ans va pouvoir ajouter une médaille de bronze à sa collection hallucinante. Un métal qu'il n'avait pas encore. En 2011 (Jaroslav Kulhavý) et en 2014 (Julien Absalon),

Schurter avait dû se contenter de l'argent. Sinon, il a toujours fini doré. Le champion olympique de Rio a été battu par le champion olympique de Tokyo de 34 secondes et par Gaze, déjà sacré sur le short track jeudi et qui a menacé Pidcock jusqu'au bout, à 19''.

Un top 10 pour Lars Forster

L'épaisse délégation suisse a fini bien loin de son glorieux aîné: Lars Forster est 8e, Mathias Flückiger 12e, Vital Albin 14e, Marcel Guerini 16e, Joel Roth 21 et Thomas Litscher 22e.

Les règles pour ce format olympique ont été changées quelques heures avant le départ de celui-ci et ça a fait grincer pas mal de dents. Les stars polyvalentes qui sont venues s'essayer au VTT, avec la victoire comme ambition pour certains (Tom Pidcock notamment) ou simplement pour viser une qualification olympique (Mathieu van der Poel et Peter Sagan) auraient dû partir en fond de grille, car ils n'ont pas marqué de points dans la spécialité. Mais l'Union cycliste internationale est passée par là…

Mathieu van der Poel chute et abandonne

Le Britannique, vainqueur à l'Alpe d'Huez sur le Tour 2022 et 13e du général il y a quelques semaines, n'avait sans doute pas besoin d'un coup de pouce de l'UCI tant il était fort. Pidcock est revenu en trombe sur l'avant de la course et n'a eu de cesse ensuite d'attaquer Nino Schurter. L'élastique a fini par céder lors des 6e des 8 tours au programme.