Etats-Unis : Schwarzenegger révèle le passé nazi de son père dans un émouvant appel

Choqué par les violences qui se sont produites au Capitole, l’acteur US et ancien gouverneur a dressé un parallèle avec la «Nuit de Cristal» de 1938, tout en dévoilant un pan inconnu de son histoire personnelle.

«Le président Trump a cherché à inverser le résultat d’une élection, et d’une élection juste. Il a tenté un coup d’Etat», a déclaré Arnold Schwarzenegger.

«Mon père a été trompé par des mensonges»

«J’ai grandi entouré d’hommes brisés, qui buvaient pour oublier leur culpabilité d’avoir participé au pire régime de l’histoire», raconte l’interprète de Terminator et Conan le Barbare. «Je n’ai jamais partagé ceci aussi publiquement, mais mon père rentrait ivre, une ou deux fois par semaine, et il criait, il nous battait et il faisait peur à ma mère».