Science et technologie: Un chercheur souhaite optimiser le recyclage d’asphalte

En adaptant les méthodes de fabrication et de recyclage, la part récupérée d’ancien asphalte sera plus grande.

Environ 750’000 tonnes d’asphalte du réseau routier helvétique finissent chaque année dans les décharges suisses. Bien que la Confédération et les Cantons soient d’accord sur la nécessité de réinjecter à nouveau cette matière première sur les routes helvétiques, il se trouve que le pays est suffisamment bien desservi, au point qu’il ne faut pratiquement plus construire de nouveaux chemins. Résultat: l’asphalte s’amoncelle en montagnes de plus en plus hautes dans les décharges.