Science et technologie: Une batterie écologique rechargeable en moins d’une minute

«C’est actuellement notre technologie de batterie la plus sophistiquée», peut-on lire dans un communiqué du Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa) paru mardi. L’institut a conçu un accumulateur à couches minces durable et écologique, pouvant être chargé et déchargé en moins d’une minute. De plus, il présente l’avantage de ne pas être inflammable, réduisant le risque d’incendie et la libération de gaz toxique. Si le modèle conçu est encore à un stade embryonnaire, les scientifiques espèrent développer leur prototype afin qu’il soit une alternative viable pour alimenter en électricité des téléphones portable, de l’équipement spatial ou des satellites.