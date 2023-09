Empa: Une simulation sonore pour sensibiliser au bruit des trains

Le roulement des roues en acier sur les rails, les freinages ou encore le rugissement des moteurs: les bruits sur les voies ferrées suisses sont parfois le cauchemar des riverains. Face à ce problème, des spécialistes de l’acoustique de l’Empa, le laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche, ont créé une réalité virtuelle permettant de reproduire le bruit perçu aux alentours des lignes ferroviaires.

Le logiciel permet de recréer plusieurs scénarios: les utilisateurs peuvent ainsi ajouter ou enlever des parois antibruit, ou encore changer les caractéristiques des trains telles que le type de roue et d’amortisseurs utilisés. L’outil a pour objectif de permettre aux décideurs de mieux prendre en compte les réalités acoustiques d’un projet ferroviaire et ses effets sur le quotidien des riverains. Ils pourront ainsi évaluer et faire les meilleurs choix pour limiter les nuisances sonores.