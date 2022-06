En 2022 : Scolarité perturbée pour 222 millions d’élèves, un record

Le nombre d’élèves dont la scolarité est perturbée a presque triplé depuis 2016, sous l’effet conjugué de plusieurs crises, a indiqué, mardi, la directrice du fonds de l’ONU pour l’éducation en situation d’urgence.

222 millions: tel est le nombre d’élèves en 2022 dont la scolarité est perturbée, a indiqué mardi, Yasmine Sherif, directrice du fonds de l’ONU pour l’éducation en situation d’urgence. Si environ un tiers de ces élèves sont complètement déscolarisés, plus de la moitié – soit 119,6 millions – vont à l’école sans parvenir à atteindre «un niveau de compétence minimal», notamment en mathématiques et en lecture. «Cela veut dire 222 millions de rêves» brisés, a lancé la directrice, ajoutant: «Ne laissons pas derrière nous des victimes. Aidons à transformer ces rêves en réalité», a souligné Yasmine Sherif. Ce chiffre «scandaleux», qui concerne des moins de 18 ans vivant pour la plupart dans des zones de conflit, constitue un «record». Lors du précédent recensement en 2016, seuls 75 millions d’élèves étaient concernés.

Selon elle, l’augmentation de ces six dernières années est liée à la pandémie de Covid-19, qui a «fait revenir 20 ans en arrière» les efforts de développement des systèmes éducatifs de certains pays, ainsi qu’au changement climatique et, surtout, à l’allongement de certains conflits armés. Dans l’écrasante majorité des cas – plus de huit sur dix – ces enfants et jeunes vivent en effet dans des zones, où un conflit dure depuis des années, notamment en Syrie, en République démocratique du Congo ou en Afghanistan.