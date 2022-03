Genève : Scootériste blessée dans un choc avec un camion

Un accident s’est produit lundi matin à la rue de Lyon. La police recherche des témoins.

Une collision entre un poids lourd et un scooter a eu lieu mardi vers 9h. Ainsi que le relate la «Tribune de Genève», la conductrice du deux-roues, née en 1992, a été blessée et transportée à l’hôpital. L’accident s’est produit au carrefour situé entre la rue de Lyon, celle des Délices et celle de la Prairie.