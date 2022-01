Berne : Scootériste mortellement blessé à Moutier

Un sexagénaire a perdu la vie jeudi après-midi. Il est entré en collision avec un automobiliste. Malgré les soins d’urgence, l’homme est décédé sur les lieux de l’accident.

Un grave accident de la circulation s’est déroulé jeudi vers 15 h 45 à Moutier. Une collision s’est produite entre un scooter et une voiture. Le scootériste a chuté au sol et a été grièvement blessé. Malgré des soins prodigués par des passants puis par des ambulanciers et malgré l’envoi d’un hélicoptère, l’homme est décédé sur le coup. La victime est un homme de 63 ans, de nationalité italienne, habitant le canton de Berne. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour déterminer le déroulement exact de l’accident.