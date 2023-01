Bâle : Scooters électriques partis en fumée près d’un atelier

Un incendie s’est déclaré lundi, peu avant 14 heures, à Bâle. Près de la foire, une épaisse fumée noire s’est ensuite élevée, visible de loin. L’incendie s’est déclaré près du complexe d’exposition de la ville. L’incendie s’est déclaré dans un atelier situé dans une arrière-cour, où des scooters électriques attendaient d’être réparés. On n’enregistre que des dégâts matériels. La cause du sinistre n’a pas encore été déterminée et fait l’objet d’une enquête a indiqué le Département de la justice et de la sécurité bâlois.