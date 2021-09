Londres : Scotland Yard lance un appel à témoins pour résoudre un étrange «cold case»

En 2001, le torse d’un garçonnet avait été retrouvé dans la Tamise. Vingt ans plus tard, la police britannique a annoncé mardi vouloir rouvrir l’enquête sur ce meurtre resté irrésolu.

Le corps du petit garçon, dont la tête et les membres avaient été coupés, avait été retrouvé le 21 septembre 2001 dans le fleuve qui traverse Londres, à hauteur de Tower Bridge. Les enquêteurs, qui ont surnommé le petit garçon «Adam», pensent qu’il a été victime d’un meurtre rituel. D’après les médecins légistes, la victime était âgée de cinq ou six ans et originaire du Nigeria et la cause de la mort est un traumatisme violent au cou.