Los Angeles

Scott Disick et Sofia Richie ont rompu

Après presque trois ans de relation, l’ex de Kourtney Kardashian et le top ont repris leur liberté. Le passé tourmenté de Disick serait une des raisons de leur rupture.

La rumeur enflait depuis plusieurs jours déjà. Selon Page Six, il n’y a plus de doute: Scott Disick, 37 ans, et Sofia Richie, 21 ans, se sont séparés, après presque trois ans de relation. Selon un proche, leur histoire «était en bout de course», et Sofia aurait mal supporté que son homme reprenne «de vieilles habitudes» qu’elle n’aimait pas. En plus, Kourtney Kardashian, ex de l’Américain et mère de ses trois enfants, n’a jamais cautionné leur romance. «Elle n’a rien fait pour faciliter les choses avec Sofia et ce n’est pas possible d’être traitée de cette manière très longtemps», ajoute cette source.