Los Angeles : Scott Disick regretterait d’avoir malmené son ex

Scott Disick n’aurait pas le moral ces temps. Celui qui s’est fait connaître en 2007 grâce à son ancienne relation avec Kourtney Kardashian, avec laquelle il a eu trois enfants, Mason, 12 ans, Penelope, 10 ans, et Reign, 7 ans, s’en voudrait d’avoir provoqué leur rupture, en 2015. «Scott regrettera toujours la façon dont il a traité Kourtney et géré leur relation, a confié une source à "Entertainment Tonight". Il se concentre actuellement sur le fait d’aller de l’avant, d’accepter ses défauts et d’essayer d’apprendre de ses erreurs.» La sœur de Kim Kardashian avait révélé qu’elle avait quitté le père de ses enfants à cause de son addiction à l’alcool, de ses humiliations et de ses tromperies. Malgré tout, les deux ex sont restés en bons termes.