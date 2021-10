Romance : Scott Disick se consolerait avec un autre top

L’ex de Kourtney Kardashian a été vu très proche du jeune mannequin Elizabeth Grace Lindley…

La vie sentimentale de Scott Disick est digne d’un vrai feuilleton. Après ses récents échecs amoureux avec le top model Sofia Richie, 23 ans, et l’actrice Amelia Hamlin, 20 ans, l’Américain de 38 ans aurait jeté son dévolu sur une autre jeune femme: Elizabeth Grace Lindley, mannequin et influenceuse de 20 ans. Tard dans la nuit de jeudi, les deux ont été vus très proches dans une rue de West Hollywood. Entourés d’amis, Scott et Elizabeth les ont ensuite quittés pour partir ensemble dans une voiture avec un chauffeur, rapporte un témoin au «Daily Mail».