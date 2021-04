Basketball - Scottie Pippen perd l’un de ses fils

Scottie Pippen est en deuil. Il vient de rendre hommage à son fils disparu cette semaine à l’âge de 33 ans. AFP

C’est Scottie Pippen en personne qui a communiqué la triste nouvelle via son compte Twitter. Antron, le fils aîné de l’ancien joueur des Chicago Bulls, est décédé à l’âge de 33 ans. Le coéquipier de Michael Jordan a décrit son fils comme une «belle âme».

«J’ai le cœur brisé de vous dire qu’hier, j’ai dit au revoir à mon fils aîné Antron. Nous partagions tous les deux une passion pour le basketball et nous avions d’innombrables conversations sur ce sport.»

Scottie Pippen n’a pas précisé les causes du décès, mais il a donné quelques informations sur l’état de santé de son fils: «Antron souffrait d’asthme chronique et s’il ne l’avait pas eu, je crois sincèrement qu’il serait parvenu à la NBA. Mais il ne s’est jamais laissé abattre - Antron est resté positif et a travaillé dur, et je suis si fier de l’homme qu’il est devenu.»

«Veuillez garder sa mère, Karen, et toute sa famille et ses amis dans vos pensées et vos prières. Un bon cœur et une belle âme partis bien trop tôt. Je t’aime, mon fils, repose en paix jusqu’à ce que nous nous retrouvions.»

Le sort s’acharne sur la famille

Antron était le seul fils du «hall of famer» de la NBA qu’il ait eu avec sa première femme, Karen McCollum. Il avait hérité des qualités athlétiques de son père et a joué au basketball à l’Université internationale de Texas A&M. Il vivait et travaillait à Atlanta au moment de son décès.

Antron est le deuxième des huit enfants de Pippen à être décédé. L’une de ses filles, Tyler, est morte neuf jours après sa naissance en 1994.

Des rancœurs mises de côté

Suite à cette disparition, l’ex-femme de Scottie, Larsa, a mis de côté leurs différends et a elle aussi adressé un message à son beau-fils qu’elle aimait visiblement bien. La star de la NBA a eu quatre enfants avec Larsa avant qu’ils ne se brouillent.

«Certaines réalités sont difficiles à accepter. Ta mémoire ne sera jamais oubliée! Elle restera à jamais avec nous. Tu resteras toujours dans nos cœurs, nous t’aimons, et te regretterons toujours 🙏🏼 Repose en paix Antron.»