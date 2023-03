Pour Jasmin Savoy Brown, Scream 6 est le meilleur de la saga

Les spectateurs vont retrouver les quatre jeunes survivants du massacre qui ont quitté leur petite ville de Californie pour venir étudier à New York. Là, ils vont avoir de nouveaux amis, de nouvelles expériences, des rencontres, des sorties. Une ville comme New York a aussi tout ce qu’il faut pour que le tueur Ghostface soit encore plus violent, car une mégapole est une source sans limites d’occasions de tuer des gens. (Rire.)

Ma copine est Québécoise et j’apprends le français avec elle. Je ne le parle pas aussi bien que je le souhaiterais, mais je progresse. Nous avons tourné «Scream 6» à Montréal durant l’été 2022, ce qui a été l’occasion parfaite pour moi de parler votre langue et de m’entraîner au quotidien. On faisait des balades à vélo ou des sorties au resto avec le reste de la bande d’acteurs et j’aidais à passer la commande en français. (Rire.) Je prends des cours tous les jours en ce moment avec ma copine. Donnez-moi un an, et je pourrais même faire un film en français si on me le propose.