Ghostface n’a pas pris une ride dans Scream

Le pitch Ce n’est ni un remake ni un reboot: «Scream» est simplement une suite, dont l’action se déroule 25 ans après celle du premier volet. Un nouveau tueur revêt le célèbre masque et s’attaque à un groupe d’adolescent-e-s. Plus particulièrement aux soeurs Carpenter, Sam et Tara (incarnées par Melissa Barrera, que nous avons interviewée pour l'occasion , et par Jenna Ortega, qui sera prochainement Mercredi Addams dans une série de Tim Burton ). Les anciens, Sydney Prescott en tête, vont revenir pour prêter main forte aux jeunes, dans un scénario où tout le monde est suspect.

Pour les bémols, le long métrage a beau assumer son second degré, on regrette quelques absurdités: un hôpital déserté par son personnel laissant la voie libre au tueur, et des personnages qui se débrouillent toujours pour se jeter dans la gueule du loup – ou plutôt, dans celle de Ghostface. Et on n’aurait pas dit «non» à des meurtres plus décalés (Ah, Rose McGowan pendue à la porte du garage dans le premier «Scream»!). Le reste nous a convaincus: démarrage en force, scénario solide, secrets et mystères à gogo, une bonne dose d’autodérision et nos nerfs mis à mal. Ça fonctionne toujours aussi bien, et comme tout ça nous a mis en joie, on vous livre encore quelques anecdotes sympas ci-dessous.