Scroller sur son téléphone et bien dormir, c’est possible

Il est préconisé de cesser l’utilisation des appareils électroniques une heure ou deux avant de dormir, mais ce conseil n’est pas souvent appliqué. Dans son dernier livre «Hello Sleep», sorti en février, Jade Wu, spécialiste américaine de la médecine comportementale du sommeil, explique que consulter des écrans en soirée ne cause pas forcément une insomnie. Elle prodigue quelques conseils pour bien dormir même si on a scrollé sur son téléphone avant de se mettre au lit.

1. Faire le plein de lumière du jour

D’après Jade Wu, il suffit de quelques modifications à notre routine diurne pour éviter de perturber totalement son horaire de sommeil. «Plus vous avez de lumière pendant la journée, moins vos écrans peuvent vous perturber», indique-t-elle. En journée, le corps fait le plein de mélatonine, l’hormone qui régule le sommeil. Le soir et pendant la nuit, lorsque la lumière diminue, le cerveau libère la mélatonine, ce qui provoque une sensation de somnolence. «La mélatonine est une hormone qui indique à l’organisme quand il est temps de dormir et qui réagit naturellement à la quantité de lumière présente dans l’environnement», explique la Dre Wu.

2. De la lumière tamisée pour la fin de journée

Quelques heures avant d’aller se coucher, il est préférable de privilégier une lumière tamisée propice au sommeil. En effet, en étant entouré de lumières – du jour ou artificielles – le cerveau pense qu’il fait jour, ce qui vous maintient alerte et éveillé. «Plus tôt dans la soirée, exposez-vous brièvement à de la lumière pour que votre corps soit prêt à reconnaître le contraste plus tard dans la soirée, quand il y aura moins de lumière», conseille la Dre Wu. Regarder des écrans (téléphone ou télévision) dans la pénombre ne sera donc pas négatif pour rejoindre les bras de Morphée.

3. Bien choisir ce que l’on regarde

4. Ne pas multiplier les écrans

Envoyer des messages tout en regardant une émission et en surfant sur TikTok n’est pas recommandé. L’utilisation de plusieurs écrans à la fois peut non seulement inonder vos yeux d’un excès de lumière, ce qui supprime la mélatonine, mais aussi maintenir le cerveau en état d’hyperstimulation. Selon la Dre Wu, le multitasking rend plus difficile l’état de calme et de détente nécessaire au sommeil. «Contentez-vous d’un seul écran», répète-t-elle.