France : Sculpteur condamné pour des contrefaçons de Tintin

Jeudi, un tribunal français a reconnu coupable un artiste qui avait reproduit le célèbre reporter du dessinateur belge Hergé.

Le plasticien Christophe Tixier a réalisé et vendu des bustes en résine de l’intrépide journaliste à la houppette blonde.

Le tribunal de Marseille (sud de la France) a condamné jeudi un sculpteur à verser plus de 100’000 euros de dommages et intérêts à la société Moulinsart, gérante de l’œuvre du dessinateur belge Hergé, pour avoir contrefait et vendu des bustes de son célèbre personnage de BD Tintin.