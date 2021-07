E-sport - Scump, une décennie au sommet de «Call of Duty»

Seth «Scump» Abner est le 2e joueur le plus titré de l’histoire de «Call of Duty», derrière Crimsix.

L’heure de la retraite va-t-elle bientôt sonner pour Seth «Scump» Abner? La superstar de «Call of Duty» , membre iconique de l’équipe OpTic, semble en tout cas incertaine sur la suite de sa carrière. «Je vais attendre de voir à quoi ressemble le prochain opus avant de signer un nouveau contrat, a déclaré le 3 juillet l’Américain de 26 ans. Honnêtement, je ne sais pas trop.» Il faut dire que Scump célèbre cette année ses dix ans de compétition au plus haut niveau, presque une éternité dans le monde de l’e-sport.

Indissociable du «Green Wall»

Lorsqu’il débute sur le jeu de tir d’Activision en 2011 au sein de la Team Obey, le natif de Pennsylvanie fait ainsi partie des plus jeunes joueurs de la ligue US. Quelques mois plus tard, Scump intègre l’équipe qui forgera à jamais sa légende: OpTic Gaming, le «Green Wall». La formation remporte dans la foulée le premier tournoi à 1 million de dollars sur «COD» dans un hangar à Los Angeles. Encore mineur, Scump vit l’événement depuis le banc.