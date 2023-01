Hip-hop : SDM n’en veut pas à la famille de Charles Aznavour

SDM, nouvelle pépite de la scène hip-hop hexagonale, a dévoilé l’album «Liens du 100», le 2 décembre 2022. La galette a immédiatement trouvé son public, réussissant à dépasser les 2 millions de streams sur Spotify en seulement 24 heures. Il faut dire que le rappeur, signé sur 92i, label de Booba, ennemi de Magali Berdah , avait frappé fort quelques jours avant la sortie de la galette en chantant pour la plateforme Colors le single «Hier encore». Le clip, porté par une esthétique magnifique et une interprétation parfaite de SDM, avait fait le buzz.

La vidéo de ce titre, qui reprenait un couplet quasi à l’identique de «Hier encore», de Charles Aznavour, paru en 1964, est désormais collector. Le morceau de l’artiste de 27 ans ne figure en effet plus sur «Liens du 100». «Hier encore» a été supprimé de l’album parce que la famille de Monsieur Aznavour l’a fait retirer. Paix à son âme, c’est un artiste incroyable dont je continuerai de m’inspirer. Sans rancune et paix sur la famille, on continue d’avancer», a expliqué SDM en Story sur Instagram.