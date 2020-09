Se jouant à coups de plaintes croisées devant la justice depuis près d’un mois, l’affrontement entre Epic Games et Apple au sujet de la commission de 30% de ce dernier a déjà provoqué le bannissement du jeu «Fortnite» de l’App Store et a privé les joueurs sur iPhone et iPad de la saison 4 du jeu. Le duel aura à présent une nouvelle conséquence: à partir du 11 septembre, il ne sera désormais plus possible de se connecter à un compte Epic Games en utilisant la fonction «Se connecter avec Apple», a averti l’éditeur américain de jeux vidéo à la suite d’un changement de politique d’Apple.