il y a 26min

Vaud

Se désaltérer à Lausanne en quelques clics

La capitale vaudoise dispose sur son territoire de plus de 300 fontaines alimentées en eau potable. Une carte interactive est maintenant en ligne et permet de trouver le point d’eau le plus proche.

Les fontaines de Lausanne sont désormais répertoriées sur une carte interactive (photo d'illustration). Keystone

La Ville de Lausanne a mis en ligne une carte interactive de toutes les fontaines de son territoire. Quelques clics suffisent sur smartphone, tablette ou ordinateur pour trouver ces points d'eau, dont plus de 300 offrent de l'eau potable.

La carte donne le statut de la fontaine (ouverte/fermée) et la qualité de son eau, mais aussi d'autres informations comme sa date de construction ou son nom. L'eau des fontaines provient du même réseau que celle des robinets de la Ville, à l'exception de fontaines alimentées par des sources situées dans les bois du Jorat, précise lundi la capitale vaudoise dans un communiqué.

Outre le lancement de cette carte, la Ville de Lausanne a apporté son soutien à l'association «Fais le plein!». Cette dernière vise à limiter les plastiques en adoptant une gourde et en allant la remplir auprès de certains commerces lausannois repérables sur le site internet de l'association ou aux fontaines.