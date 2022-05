Valais : Se donner les moyens de booster la présence des femmes en politique

Le Valais et quatre autres cantons présentent «PROMO Femina». Un projet qui veut faciliter l'accès des femmes à des fonctions publiques.



Le Canton du Valais annonçait ce jeudi la création de 120 mesures visant à accroître la représentation des femmes en politique communale. Elles s’inscrivent dans le cadre du projet «PROMO Femina». Sous forme d’outil en ligne , elles visent à venir en aide aux communes et aux partis locaux ainsi qu’aux femmes qui souhaitent se porter candidates. Sur la plateforme, on retrouve des astuces pour combler des lacunes de culture politique ou encore pour favoriser une meilleure conciliation entre vie professionnelle, vie de famille et fonction publique.

«En Suisse, à peine un quart des sièges des exécutifs communaux sont actuellement occupés par des femmes» déplore le Canton. C’est sur ce constat, que le Bureau de l'égalité valaisan et ceux d’Appenzell Rhodes-Extérieures, Grisons, Saint-Gall et Zurich, ont collaboré pour mettre sur pied «PROMO Femina». En automne 2021, des chercheurs de la HES Grisons ont organisé des ateliers avec des politiciennes et des expertes du domaine, afin d’analyser les raisons de cette faible représentation féminine. La plateforme est née à l’issue de ces rencontres et ses différents contenus contribuent à la promotion de la diversité et de l'égalité. Pour les communes, faciliter l'accès des femmes à des mandats politiques est également un moyen de remédier au problème de relève.