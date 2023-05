Se faire couper les cheveux en silence est la nouvelle tendance

Pour les uns, le papotage fait partie intégrante d’une visite chez le coiffeur. Pour les autres, c’est un calvaire. D’où l’idée de la coupe de cheveux en silence. Dès la prise de rendez-vous en ligne, il est possible de préciser le fait que l’on préfère s’abstenir de bavardages. Une option qu’Esra Kaymak, du salon de coiffure zurichois Drycut, envisage de proposer très prochainement à sa clientèle. La coiffeuse nous livre ses impressions sur cette tendance.

D’où vient l’engouement pour les coupes en silence?

«Cette tendance nous vient de l’étranger», comme l’explique Esra Kaymak. Les gens sont beaucoup plus tendus au quotidien qu’il y a encore quelques années. Leurs journées sont trépidantes, avec des appels incessants via Zoom et des réunions», dit-elle. En combinaison avec les stimulations externes incessantes (smartphones, écrans et publicité), certaines personnes souhaitent donc tout simplement avoir un moment à elles pour déconnecter. «Après tout, il existe aussi des compartiments silence dans les trains», ajoute-t-elle.

Selon Esra Kaymak, cela permettrait à certain(e)s client(e)s d’appréhender une visite chez le coiffeur avec une plus grande sérénité, y compris dans des périodes difficiles. «On peut se rendre à un rendez-vous incontournable et prendre du temps pour soi, sans devoir se justifier. Il est possible d’éviter les sujets désagréables», dit-elle. Pour beaucoup, c’est une possibilité de s’accorder une parenthèse dans une journée au rythme effréné. Esra Kaymak y voit également un avantage pour les coiffeurs, qui peuvent alors se concentrer à 100% sur la coupe de cheveux qu’ils sont en train de réaliser.

À quand l’arrivée des coupes en silence en Suisse?

«Nous allons proposer des coupes silencieuses dans notre salon et nous les proposerons lors de la prise du rendez-vous en ligne», affirme la coiffeuse. Ce qui ne signifie pas que jusqu’à présent, il fallait parler à tout prix: «Nous formons les membres de notre équipe de manière qu’ils sachent percevoir les subtils indices».

